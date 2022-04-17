عميد «أصول الدين بالأزهر»: الصيام يقمع الشهوات.. ورمضان منحة من الله

قال الدكتور عبد الله محي عزب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، إن شهر رمضان منحة من الله عز وجل لهذه الأمة، مشيرًا إلى أن الله فرض الصيام لحكمة وهدف، لأن فيه تكليف ومشقة، ولا يمكن أن تكون هذه المشقة إلا لحكمة، وهي حصول التقوى، التي لا تعتبر أمرا هينا، لكنها تحتاج إلى مجاهدة النفس.

عزب: الصيام يردع الهوى

وأضاف محي عزب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن الصيام يقمع الشهوات ويردع الهوى، ومدرسة يتعلم منها الصائم الأخلاق الكريمة، ويتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفضائل.

عزب: الصيام يعلم الإنسان الصبر

وتابع عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف: «الصيام يعلم الإنسان الصبر، فهو عبادة، وبالتالي لا ينفع أن يكون الإنسان صائما ويتقرب إلى الله عز وجل وهو قائم على معصية، كيف أسمح لنفسي وأنا صائم وهي عبادة مثل الصلاة وأنا أفعل المعصية».

وأوضح عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، أن صوم رمضان أو أي عبادة يجب أن تنعكس على سلوك الإنسان، وبالتالي لا يجب على من يصلي ويعتمر ويلتزم بالعبادة أن يكون كذابا أو منافقا أو مرتشيا او يفعل المعاصي، أي أن السلوك لا يجب أن يكون في وادي والعبادات في واد آخر.