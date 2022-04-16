دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022.. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022، من الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون خلال الساعات الماضية، رغم أنّه لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية ترصدها الوطن في السطور التالية، والمأخوذة عن الصالحين، ويمكن للمسلم ترديدها طوال اليوم وفي أي وقت.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022

ويمكن ترديد دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022 بصيغة: «اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك يا مجيب المضطرين اللهم خير الحياة، وخير النجاح وخير العمل، وخير الخاتمة يا الله».

ومن الأذكار التي يمكن ترديدها ضمن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022: «الّلهم أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، الّلهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ أعمالي خواتيمها، واجعل خيرَ أيّامي يومَ ألقاك، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

أدعية اليوم السادس عشر من رمضان 2022

ويستحب ترديد دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2022 بصيغة: «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعيناللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ الفَوْزَ يَوْمَ القَضَاءِ، وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَمَنَازِلَ الشُهَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ».