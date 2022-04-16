دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2022.. «اللهم اجعل لي نصيبا من رحمتك»

يكثر البحث اليوم 16 أبريل، عن دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2022، وذلك عبر محركات البحث بهدف التقرب من الله سبحانه وتعالى واستغلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وهناك أهمية خاصة لدعاء الصائم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ» رواه الترمذي وصححه الألباني.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2022

وحول دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2022، فإنه يمكن ترديد أكثر من صيغة دعاء، فلا يوجد دعاء ثابت لأيام رمضان كما يردد البعض، ويحق للمرء التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي يريده، دون دعاء محدد.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، بعض من الأدعية المستحبة في شهر رمضان، ومنها: «اللهم اجعل لي في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا امل المشتاقين».

دعاء 15 رمضان

ويمكن ترديد دعاء 15 رمضان، بالصيغة التالية: «اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا، وبالزّيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، واجعل التّقوى خير زادنا وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكُّلُنا واعتمادنا، ثبّتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات النّدامة يوم القيامة».

وعن دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2022، فإنه يمكن الاستعانة ببعض أدعية رمضان، ومنها: «يارَبّ كَمَا أَلَنْت الْحَدِيد لِدَاوُد ، أَلِن لَنَا مَصاعِب الْأُمُورِ وَ سَخَّرَ لَنَا الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَحْمَةٌ لِكُلِّ مَيِّت وتفريجاً لِكُلّ هُم وَاسْتِجَابَة لِكُلّ دُعَاءٌ وَشِفَاءٌ لِكُلِّ مَرِيضٍ وَغُفْرَان لِكُلِّ ذَنْبٍ ورزقاً لِكُلّ مُحْتَاجٌ ، اللهُم أغفرلي ماقدمتُ وَمَا أخرتُ وَمَا أسررتُ وَمَا أعلنتُ وَمَا أسرفتُ وَمَا أَنْتَ أعلمُ بِه مِنِّي أَنْت المُقدِّمُ وَأَنْت المُؤخرُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ».

أدعية رمضان 2022

كما يمكن ترديد ضمن أدعية رمضان «اللَّهُمّ إنّا نَظُنّ بِك غفراناً وعفواً وتوفيقاً ، ونصراً وثباتاً وتيسيرًا، وسعادةً ورزقًا وشفاءً، وَحُسْن خَاتِمَةٌ، وتوبةً نصوحة وعتقًا مِنْ النَّارِ فَهَبْ لَنَا مزيداً مِنْ فَضْلِك يَا وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْعَطَاء».

وعلى المسلم الإكثار من الدعاء في رمضان، وغير رمضان، لعلها ساعة اجابة، وأنّ يكون لديه اليقين بأن الله قادر على كل شيء، وقد جاء الآية 186، من سورة البقرة، تؤكد على هذا الأمر: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».