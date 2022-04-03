نادية عمارة: سورة الإخلاص اشتملت على أصول الدين وأساس العقيدة «فيديو»

تناولت الداعية الإسلامية نادية عمارة، جوهر التوحيد في العقيدة الإسلامية، من خلال سورة الإخلاص، مشيرةً إلى أنها من السور المكية، التي تظهر فيها أمارات الاهتمام بالعقيدة وأمورها وقضاياها وتقريرها؛ لذا أورد بعض أهل التفسير، أن من أسماء سورة الإخلاص، سورة التوحيد، وتسمى كذلك بسورة «الأساس»؛ لاشتمالها على أصول الدين وأساس العقائد.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «قلوب عامرة» على قناة on، أن سورة الإخلاص تعدل في ثواب قراءتها ثُلث القرآن الكريم كما هو وارد في الروايات الصحيحة، وورد في سبب نزولها، ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الترمذي، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم «انسب لنا ربك» -أي صف لنا ربك-، فأنزل الله تبارك وتعالى «قل هو الله أحد»، إلى آخره.

سبب نزول سورة الإخلاص

وتابعت عمارة، أن آيات سورة الإخلاص نزلت جوابا لمن سألوا عن صفة الرب الخالق، أي أن الله تعالى هو الإله الذي لا تنبغي الإلوهية إلا له سبحانه وتعالى، ولا تختص العبادة إلا به، فهو أحد في ذاته، صفاته، وأفعاله، وبالتالي لا يجب ألا نقيس أفعال الله على أفعالنا، والعكس صحيح.

الله لا نظير أو مثيل له

وأكدت، أن الله عز وجل لا نظير ولا مثيل له سبحانه جلّ في علاه، إذ هو خالق الكل وهو المعبود، الذي لا معبود بحق إلا هو، كما أنه الصمد، أي السيد الذي له مطلق السيادة، وهو المقصود في قضاء الحوائج، واستغنى عن كل خلقه وافتقرت إليه كل المخلوقات، وليس له ولد ولم يولد، لأن الولد يجانس والده، وذاك منفي عن الله سبحانه وتعالى.