أسعار الرنجة 2022 في التموين.. تبدأ من 40 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات كبيرة من الرنجة بأسعار مخفضة في أفرع المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظات، حيث جاءت أسعار الرنجة 2022 في التموين بتخفضيات أكثر من 30% عن أسعارها في الأسواق والمحال الخارجية، وذلك تخفيفا على المواطنين بمناسبة حلول عيد شم النسيم 2022 والذي يتزامن موعده يوم الاثنين المقبل الموافق 25 إبريل.

أسعار الرنجة 2022 في التموين

وتأتي أسعار الرنجة 2022 في التموين والتي ضختها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في فروع المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظات نوعان من الرنجة بأسعار مختلفة، حيث جاء سعر النوع الأول من الرنجة عند 40 جنيها، فيما جاء النوع الثاني من الرنجة عند 48 جنيها.

وقال محمد كمال مدير فرع مجمع الأهرام الإستهلاكي بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، إن أسعار الرنجة في التموين تقل عن أسعارها في الأسواق والمحال الخارجية بأكثر من 15 جنيها، موضحا أن سعر الرنجة في الأسواق الخارجية تخطى 50 جنيها هذا العام.

وأكد كمال، على جود المعروض من الرنجة في فروع المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن كل السلع التي تضخ من الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتميز بجودتها العالية ، فضلا عن إقبال المواطنين على شراء السلع من المجمعات بسبب التخفيضات التي تقرها وزارة التموين تخفيفا على المواطنين.

أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الإستهلاكية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الأخرى بتخفيضات للمواطنين وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك، والتي تأتي سعرها في المجمعات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 30%، حيث يأتي سعر اللحمة الطازة 95 جنيها، وسعر اللحمة البرازيلي المجمدة 80 جنيها، وسعر اللحمة الهندي 55 جنيها، فيما يبلغ سعر الدواجن 48 جنيها للكيلو.