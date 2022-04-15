أسعار كحك العيد 2022.. تخفيضات كبيرة من «التموين» للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء طرح كحك العيد 2022 الأسبوع المقبل في المجمعات الاستهلاكية سواء مجمعات الأهرام أو مجمعات النيل ومنافذ الوزارة، وأيضًا الذي تنتجه شركة مطاحن شمال القاهرة.

وتنشر «الوطن» فيما يلي، أسعار كحك العيد 2022 المقرر طرحها في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار كحك العيد 2022 في المجمعات الاستهلاكية

- سعر كيلو الكحك السادة 75 جنيهًا.

- سعر كيلو الكحك بالمكسرات 95 جنيهًا.

- سعر كيلو الكحك بالملبن 75جنيهًا.

- سعر كيلو البيتى فور 105 جنيهات.

- سعر كيلو الغُريبة 105 جنيهات.

- سعر كيلو بسكويت النشادر 70 جنيهًا.

- سعر كيلو بسكويت لوكس 80 جنيهًا.

- سعر علبة مشكلة وزن 2 كيلو 160 جنيهًا.

- سعر علبة مشكلة وزن 2.5 كيلو 240 جنيهًا.

- سعر علبة مشكلة وزن 3 كيلو 280 جنيهًا.

«التموين»: تخفيضات 30% على كحك العيد

وبحسب وزارة التموين، فإن أسعار كحك العيد للعام الجاري المطروحة في الأسواق، تقل عن مثيلاتها الأخرى بتخفيضات تصل لـ30%، وقال الدكتور أحمد العيسوي الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إنتاج حوالى 25 طنًا من الكحك والبسكويت والبيتي فور خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بزيادة 8 أطنان عن ما تم إنتاجه خلال عيد الفطر العام الماضي.

وشدد «العيسوي» على تجهيز معرض بمساحة 1000 متر في منطقة الساحل مخصص لطرح منتجات الشركة بتخفيضات تصل إلى 25% للمواطنين طوال العام، فضلا عن استمرار طرح منتجات الشركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظات الجمهورية، فضلًا عن 26 منفذً تابعين للشركة سيتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات من 20 إلى 25%.

ويحل موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مصر وفقًا للحسابات الفلكية الأولية يوم الاثنين 3 مايو، إذ سيتم استطلاع الهلال بالمرصد الفلكي يوم 1 مايو المقبل.