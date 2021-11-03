ضبط 1343 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها 16 طنا من الرنجة الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 16 طن «رنجة» بدون بيانات

ضبط 16 طن أسماك مدخنة «رنجة» بدون بيانات أو مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصه الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 3٫55 طن «لحوم مجمدة – كبدة مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 27 طن «زيت زيتون – زيتون خام» معبأة داخل تنكات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الزيتون بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 3٫06 طن «خرشوف» غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط 3٫06 طن «خرشوف» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها – 300 كيلو جرام «ألوان صناعية» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 577 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدعم المقرر لها – 550 كيلوجرام «دقيق بلدى» لعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بــ 3410 جنيهًا، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة.

ضبط 42000 متر «سلك كهربائى» منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية - 16٫500 طن »نحاس خام» مستلزمات إنتاج بدون بيانات مجهولة المصدر -4500 قطعة علامات مائية وإستيكر أدوات إنتاج – خط إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 29455 نظارة مغشوشة

ضبط 29455 قطعة «نظارات مختلفة الأنواع» مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة النظارات بمحافظة القاهرة.

ضبط 6700 قرص أدوية خاصة بعلاج «الضغط – السكر – التخسيس – المسكنات – الفيتامينات» مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن صيدلية بمحافظة القاهرة.

ضبط 9 أطنان «أعلاف حيوانية» معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.