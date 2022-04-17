شارع بالبحيرة يجذب الزوار في رمضان.. الأهالي: الأجمل في مصر وكلفنا 10 آلاف جنيه

أطفال وذويهم يلتقطون الصور التذكارية مع أجواء البهجة التي تكسو أرجاء المكان، حيث ترى الشماسي بألوانها الزاهية تتدلى من أعلى، ما يجعل المشهد أشبه بشوارع أوروبا، مع أنك ما زلت في أحد شوارع مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

استنساخ فكرة أوروبية

في البداية يقول الشاب أحمد علي، إنه شاهد على موقع التواصل الاجتماعى صورًا لأحد الشوارع في أوروبا يتزين بعدد من الشماسي، لذا قرر تنفيذ هذه الفكرة داخل الشارع الخاص به بمدينة كوم حمادة.

عرض «أحمد» الفكرة على أصحاب المحال التجارية في الشارع الذي يقطن به، ولاقت الإعجاب من الجميع، فقرروا تنفيذها قبل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك لإعادة أجواء البهجة الرمضانية التي فقدوها خلال العامين الماضيين نظرًا لمرور العالم بجائجة كورونا.

فكرة خارج الصندوق

وأشار محمود حسين مالك أحد المحال التجارية في الشارع، أن الأهالي قرروا إعداد الزينة بطريقة غير معتادة، حيث قاموا بشراء ما يقرب من 300 شمسية بألوان مختلفة، وتعليقها بطريقة مختلفة، حتى تبعث على البهجة والسرور في النفوس.

وذكر «محمود»، أن صور الشارع لاقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تساءل العديد من الرواد عن مكان الشارع، الأمر الذي أسعدهم، مشيرًا أن الخطوة التالية ستكون استكمال الزينة بالأنوار، وذلك بعد حصولهم بالفعل على التراخيص اللازمة.

وتابع أنهم يسعون إلى ابتكار العديد من الأفكار المختلفة التي تبعث في النفس بهجة وأجواء رمضان الممتعة، مشيرا أن الشارع تحول إلي مزار تقصده العديد من العائلات لاسيما عقب صلاة العشاء للاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، ليصبح أجمل شارع في مصر.

وأضاف أن تكلفة الزينة تجاوزت 10 آلاف جنيه تم تجميعها من أصحاب المحال التجارية المتواجدة في الشارع.