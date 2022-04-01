الأسر المسيحية تشارك المسلمة زينة رمضان في الإسكندرية: كلنا بنفرح

في أجواء احتفالية وأضواء تكسر ظلام الليل، التف سكان منطقة سيدي بشر في الإسكندرية على وقع أغنية عبد العزيز محمود «مرحب شهر الصوم مرحب.. لياليك عادت في أمان»، لتزيين الشوارع بزينة رمضان.

قسم الشباب أنفسهم إلى مجموعات صغيرة، منهم من اتخذ دوره في المرور على الشقق لتجميع مبالغ مالية، ومنهم من اتجه للشراء، وغيرهم تجمعوا لفصل الزينة حسب نوعها، ومن جاء دوره في تركيب الزينة.

خلية نحل لتعليق زينة رمضان

داخل شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وقبل ساعات من انطلاق شهر رمضان المبارك، كان شباب المنطقة مثل خلية النحل، يتجولون يمينًا ويسارًا لتزيين الشوارع بزينة رمضان المتمثلة في فروع النور والزينة «الشراشيب» كما يطلقون عليها، ناهيك عن تعليق الفوانيس ومجسم الكعبة.

ويقول مؤمن محمود، 22 سنة، حداد، أحد سكان المنطقة، إن الشوارع المجاورة بدأت التزيين منذ عدة أيام، إلا أنهم انتظروا حتى فجر الجمعة نظرًا لحصول عدد كبير من سكان الشارع على إجازة من أجل الاشتراك معًا في التزيين.

وأضاف محمود لـ«الوطن» أنهم جمعوا من كل شقة 5 جنيهات لشراء زينة رمضان، لافتاً إلى أن أسعار الزينة في ارتفاع هذا العام عن سابقه، نظراً لارتفاع أسعار فروع النور المضيئة نتيجة تكلفة «اللمض» بداخلها، بالإضافة إلى الزينة الورقية الملونة وفروع القماش الخيامية.

الأسر المسيحية تشترك في زينة رمضان

من جهته عقب أيمن إبراهيم، 37 سنة، محاسب، أن أجمل ما يميز هذا الأمر هو اشتراك الأسر المسيحية معهم من خلال دفع المبالغ اللازمة للتزيين، بالإضافة إلى فتح الشقق لدخول الشباب لتعليق الزينة في البلكونات، الأمر الذي يزيد من جمال هذا الشهر.

ولفت إبراهيم إلى أن التزيين استمر حتى صلاة الفجر، إذ أنهوا تجميل الشوارع واتجهوا لصلاة الفجر معاً كي تكون بداية مباركة لهذا الشهر الكريم.