بسواعد شباب الشيخ زويد.. تعليق زينة رمضان وإنارة الطريق العام

تطوع العشرات من شباب مدينة الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء، للقيام بأعمال تعليق زينة شهر رمضان في عدد من الشوارع العامة بالمدينة، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية، بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وقال «نبيل القيم أبو زياد»، أحد أصحاب المحال التجارية في الشيخ زويد، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنه تم تعليق زينة رمضان على طوال الشارع الرئيسي للمدينة، بطول ما يقرب من 700 متر، على جانبي الطريق في الشيخ زويد.

إنارة الطريق العام وتركيب الزينة على الجانبين

وأضاف «أبو زياد» أن عملية الزينة تحمل نفقتها التجار، وقام بتركيبها شباب من المتطوعين، وذلك بالشارع العام القريب من «سوق الثلاثاء»، وذلك لإظهار الشارع في أفضل صورة، سواء من رصف أو إنارة الطريق، وتركيب بلدورات وأرصفة على جميع الشوارع، بعد الانتهاء من تركيب الخطوط الأرضية والكوابل.

وقال «محمد التابعي صقر»، صاحب محل كوافير بالشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن مدينة الشيخ زويد تشهد زحاماً غير مسبوقاً، وذلك بعد عودة أهالي القرى، مشيراً إلى أن عودة الأهالي زادت من أعداد السكان، وأصبح هناك رواج تجاري غير مسبوق، على عكس السنوات الماضية.

استمرار العمل على إعادة الخدمات للمدينة والقرى

بدوره أكد صالح أبو هولي، سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من نظافة الشوارع مع حلول شهر رمضان، والعمل على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه يجري تركيب كشافات إنارة في حي «الترابين»، بجوار قسم الشيخ زويد.

وأضاف «أبو هولي» أن مدينة الشيخ زويد تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة على مدار 7 سنوات ماضية، وذلك بعد فتح جميع الطرق المغلقة، وإعادة الخدمات، مثل المياه والكهرباء والهواتف الأرضية وخدمات الإنترنت، وأن عملية استكمال الخدمات في القرى سوف تتواصل بجهود شركة الكهرباء ومجلس المدينة، وبدعم من محافظة شمال سيناء.

\