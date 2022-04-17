استمرار فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «القومي للسينما يواصل فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي.. أهم أخبار اليوم»، بالنسبة لأهم الأخبار التي ستحدث اليوم، فإن جامعة حلوان ستنظم حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمي 2021- 2022 في مجمع الفنون والثقافة بعدها سيتم تنظيم افطار رمضان لأعضاء الاتحاد بمقر كلية السياحة والفنادق بالجامعة.

استكمال فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي

وعلى جانب آخر، يواصل المركز القومي للسينما فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي، وسيعرض الفيلم الروائي القصير «اللهم إني صائم» من بطولة الفنان حسن فايق والفنانة فردوس محمد وإخراج المخرج جمال مدكور، بالإضافة للفيلم التسجيلي «في رحاب الحسين» الذي سيتم عرضه باحتفالية القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي من إخراج المخرد هاشم النحاس.

المباراة الثانية بالدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي

أما بالنسبة لعشاق الكرة الأوروبية، فموعدهم اليوم مع المباراة الثانية من الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

استكمال منافسات الدوري الإنجليزي

وفي إطار الجولة الثالثة والثلاثين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، سيلتقي في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا، نيوكاسل مع ليستر سيتي، وفي الموعد نفسه، سيلعب وست هام وبيرنلي، وفي قمة الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإسباني، يلتقي ريال مدريد وإشبيلية في تمام التاسعة مساءً، كما يلتقي في نفس الموعد برشلونة مع قادش.