تفاصيل الفعاليات الثقافية بالمركز القومي للسينما خلال رمضان.. الأفلام تبدأ 13 أبريل

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز خلال شهر رمضان المبارك مجموعة من العروض والفعاليات الثقافية بمركز ثروت عكاشة الثقافي ومركز الثقافة السينمائية.

القومي للسينما يشارك في احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

وتتضمن عروض مركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري في احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022 عروض أفلام، حيث تبأ يوم الاربعاء 13 أبريل.

ويُعرض خلال الفعالية الفيلم التسجيلي «القاهرة عمارة الروح والعقل» للمخرج لؤي جلال والفيلم التسجيلي «آثار إسلامية حول الأزهر» للمخرج احمد راشد. وعقب عرض الافلام سوف تُقام ندوة يديرها الناقد احمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

ويأتي ثاني عروض شهر رمضان الأحد 17 أبريل، حيث يعرض الفيلم الروائي «اللهم إني صايم» للمخرج جمال مدكور وبطولة حسن فايق وفردوس محمد وكذلك الفيلم التسجيلي «في رحاب الحسين» للمخرج هاشم النحاس، ويعقب عرض الافلام ندوة، وثالث العروض يوم الاربعاء 20 أبريل «آثار إسلامية حول الأزهر» إخراج أحمد راشد وفيلم «الإمام محمد عبده» إخراج مدحت قاسم، ويعقبه أيضا ندوة.

وتختتم العروض يوم 24 ابريل بعرض كلا من الفيلم التسجيلي «الفن الإسلامي في العصر الفاطمي» للمخرج عبداللطيف عمر والفيلم التسجيلي «مسجد السيدة نفيسة» للمخرج حسين الطيب، وتُقام ندوة عقب عرض الافلام.

عروض مركز ثروت عكاشة الثقافي

وتقام عروض مركز ثروت عكاشة الثقافي في تمام الساعة التاسعة مساء بمقر المركز بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بشارع الهرم.

ويشمل برنامج عروض مركز الثقافة السينمائية بإشراف الكاتبة أمل عبد المجيد خلال رمضان مجموعة من العروض.

ويعرض يوم الاربعاء 13 أبريل الفيلم التسجيلي «مسجد السلطان حسن» للمخرج اشرف حامد، ويعرض يوم الاربعاء 20 أبريل فيلمى «سكر معقود» للمخرجة مني رياض و«مملكة الحسين» للمخرج أيمن صفوت، أما يوم الاربعاء 27 أبريل فيلم «الخيامية» و«فن الفلاحين»، وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية 8 مساء بمقر المركز بشارع شريف وسط البلد.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.