«القومي للسينما» يعرض 3 أفلام في احتفالات «القاهرة عاصمة الثقافة»

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز احتفالية «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022» في التاسعة مساء يوم الاربعاء 13 ابريل.

وتُقام الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج.

تفاصيل احتفال المركز القومي للسينما

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم «عمارة الروح والعقل» إنتاج المركز القومي للسينما 2021 وإخراج لؤي جلال، وفيلم «آثار إسلامية حول الأزهر» إنتاج المركز القومي أيضا عام 1983 وإخراج أحمد راشد.

ويتناول فيلم «عمارة الروح والعقل» القاهرة التاريخية ومسجد عمرو بن العاص والسلطان حسن ومسجد السلطان قلاوون في منطقة القلعة والازهر الشريف في طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان. أما فيلم «آثار إسلامية حول الأزهر» فيتناول منطقة الغورية وباب النصر وباب الفتوح ومسجد الحسين والازهر الشريف.

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد احمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الحضور.

جدير بالذكر أن فعاليات المركز القومي للسينما تقام بالمجان، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور الاحتفالية بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

انطلاق فعاليات الاحتفال غدا

وتنطلق ابتداء من الغد فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي والتي تشمل 149 فعالية ثقافية وفنية تهدف لإبراز معالم الهوية المصرية بمكوناتها الثقافية والتراثية المتعددة إضافة إلى ورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو.

يتضمن الحفل الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع إيسسكو افتتاح معرضا بعنوان «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية» إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكذلك معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، معرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة وغير ذلك من الفعاليات.