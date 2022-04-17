545 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى.. وقوات الاحتلال تبدأ في الانسحاب

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالعاصمة الفلسطينية القدس إنّ 545 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ضبط مستوطن في زي إسلامي لدخول الأقصى

وكان عدد من الشبان الفلسطينيون قد ضبطوا في وقت سابق اليوم مستوطناً إسرائيلياً متنكرًا في الزي الإسلامي ليتمكن من دخول المسجد الأقصى.

قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن الأقصى

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في الانسحاب من باحات الأقصى وبدأت في إعادة فتح أبواب المسجد القبلي وقبة الصخرة، وذلك عقب قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن الأقصى اليوم، والاعتداء على المصلين ما أسفر عن إصابة 17 فلسطينياً بجراح مختلفة، كما اعتدى جنود الاحتلال على النساء في مصلى قبة الصخرة وركلوا المصاحف الشريفة بأقدامهم.