نداءات استغاثة عبر سماعات الأقصى والاحتلال «يقطع الأسلاك» (فيديو)

بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وتمنع الدخول إليه، خرجت عبر سماعات المسجد نداءات واستغاثات لنجدتهم من ممارسات الاحتلال.

ونشر تلفزيون فلسطين مقطع فيديو فيه صوت الشباب المرابطين في المسجد الأقصى، بينما تندلع مواجهات في حارة باب حطة بجوار المسجد وتمنع القوات دخول المصلين وتطلق الرصاصات المطاطية والقنابل الصوتية.

17 إصابة في المواجهات حول المسجد

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس المُحتلة أنه تعامل مع 17 إصابة في المواجهات حول المسجد، فيما نُقل 5 إصابات للمستشفى.

وقال الشيخ عُمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك إن القوات حولت المسجد لثكنة عسكرية من الداخل، لافتًا إلى أن الاحتلال اقتحم المسجد قبل السابعة صباحًا وأفرغت ساحاته من المصلين، فضلًا عن محاصرة المصلين بالمصلى القبلي.

وكشف «الكسواني» في حديثه لوكالة «معًا» الفلسطينية، أنَّ قوات الاحتلال تلقي بالأعيرة المطاطية تجاه المصلين المحاصرين بالمصلى القبلي من خلال النوافذ التي تم تحطيمها يوم الجمعة الماضية.

ووفقًا لـ «الكسواني»، قطعت قوات الاحتلال أسلاك السماعات الخارجية للمسجد بعد النداءات التي أطلقها الشباب من داخله، لافتًا إلى أنَّ مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين كانت تقتحم المسجد في هذا التوقيت على شكل مجموعات متتالية.

اعتقالات للمصلين

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من باب حطة بعد ضربه، فضلًا عن الاعتداء على المصلين عندما أطلق وات تكبيرات لدى باب السلسلة.

وأكّدت وكالة «معا» أنَّ قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من دخول الأقصى لإسعاف المصابين.