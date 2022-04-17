شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. واشتباكات بين المرابطين والقوات الإسرائيلية

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات «المسجد الأقصى المبارك»، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية، والمرابطين.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب المبرح على المرابطين قرب «باب حطة»

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح على المرابطين قرب «باب حطة»، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، آخرين ونقلتهم إلى خارج باحات «الأقصى».

وشارك المئات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في عملية الاقتحام، بهدف قمع المرابطين وإجبارهم على مغادرة المكان تمهيدًا لاقتحامه من المستوطنين.

قوات الاحتلال تعتدي على النساء على أبواب «مصلى قبة الصخرة»

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 من المتواجدين في المسجد، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته، كما اعتدى الاحتلال الإسرائيلي، على النساء على أبواب «مصلى قبة الصخرة».

وقالت وكالة «معا» الفلسطينية، إنه قبل موعد الاقتحامات عبر «باب المغاربة»، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأعداد كبيرة، «الأقصى»، وانتشرت في ساحة المصلى القبلي وساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة.

الفلسطينيون يغلقون الجهة الشرقية من «المسجد الأقصى المبارك»

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين المتواجدين عند «المصلى القبلي» لإبعادهم عن المكان، فيما قام الفلسطينيون، بإغلاق الجهة الشرقية من «المسجد الأقصى»، مسار يؤدي فيه عشرات المستوطنين الصلاة، بالحجارة والسواتر الخشبية.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال الإسرئايلي لـ«المسجد» لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها «منظمات الهيكل المزعوم» بمناسبة «عيد الفصح» اليهودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سياق الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس السبت، 12 شابا فلسطينيا، من مناطق مختلفة من مدينة «القدس» المحتلة، كما اقتحمت شرطة الاحتلال اقتحمت بعد منتصف ليلة الماضية مستشفى المقاصد في بلدة الطور، واعتقلت الشابين عمر شويكي وهيثم الجعبري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين من مدينة «قلقيلية»، دعيان «عبدالرحمن وعبدالحق خدرج» عقب مداهمة منزل ذويهما في المدينة وتفتيشه.