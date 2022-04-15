قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 300 فلسطيني في باحات المسجد الأقصى

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 300 فلسطيني في باحات المسجد الأقصى، خلال الاحتجاجات التي شهدها المسجد منذ فجر اليوم.

ارتفاع الإصابات في احتجاجات المسجد الأقصى إلى 152فلسطينيا

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت «المسجد الأقصى المبارك»، وتمركزت أمام «باب المغاربة»، كما أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة النارية إلى جانب الرصاص المطاطي صوب المصلين بـ«المسجد»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقد نظم الفلسطينيون، مظاهرات حاشدة بعد صلاة الفجر اليوم، في باحات المسجد الأقصى المبارك، احتجاجا على اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال فعاليات «عيد الفصح»، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة 152 فلسطينيا.