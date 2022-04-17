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عاجل.. عدم قبول دعوى حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

كتب:

محمد عيسى
11:51 ص | الأحد 17 أبريل 2022
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي بالنقض، يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

حملت الدعوى رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي في دعواه، إن اللجنة الأوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345 لسنة 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسية، وثبوت تعاطي أحد اللاعبين «الحشيش».

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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