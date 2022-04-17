«مناخ الزراعة»: احذروا خروج الثعابين من جحورها اليوم.. وهذا هو السبب

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نظرًا لتعرض البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي وتعمقه حتى شمال البلاد، فقد نتج ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم الأحد بلغت فيه درجة الحرارة في القاهرة 41 درجة مئوية وسجلت محافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 42 درجة مئوية.

وأكد «فهيم»، في تصريحات له اليوم، أن أشعة الشمس القوية والقصيرة الموجهة هي الأكثر خطورة وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي، وهنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تحذير من التعرض لضربات الشمس

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من التعرض لضربات الشمس وخصوصًا المباشرة، مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد والتي تتراوح من 80% إلى 90% ما يزيد الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتابع بأنه مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة سيحدث أيضاَ نشاطًا كبيرًا للرياح الجنوبية الساخنة المحملة بالرمال والأتربة.

ما هو المطلوب للسحور؟

وأكد «فهيم» ضرورة أن يحتوي السحور على الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء لتقليل آثار حرارة الشمس، كما هو الحال مع الخضراوات والفواكه مثل الخيار والبطيخ التي تساعد على ترطيب الخلايا في الجسم وترجمتها إلى درجة حرارة أقل، كذلك تناول السبانخ واللفت والبروكلي الذي يحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر ضروري لمساعدة الجسم على التنظيم الحراري وهي العملية التي ينظم بها جسمك درجة حرارته الداخلية، مع عدم التعرض المباشر للشمس تحت أي بند وارتداء الملابس القطنية وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء، وخفض المجهود البدني قدر الإمكان.

الزراعة تحذر: الثعابين تخرج من جحورها

وأشاررئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط وتهوية وتفريغ الهواء الساخن، بالإضافة إلى الانتباه من العقارب والثعابين التي ستخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الحرارة الأقل فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي.

وأشار إلى ضرورة البُعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من 10 صباحًا حتى 4 ظهرًا، مع وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.