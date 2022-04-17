«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 9 درجات وهبوب رياح مثيرة للأتربة في الظهيرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، واليوم هو ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، إذ إنّ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية اليوم على القاهرة الكبرى، لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها بنحو 9 درجات.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الأجواء خلال فترات النهار تكون أجواء شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي خماسيني موجود على الصحراء الغربية يجب كتل هوائية جنوبية غربية شديدة الحرارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

نشاط الرياح الذي سيبدأ بعد فترة الظهيرة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة على أغلب المناطق، وسيكون هناك ارتفاعا في الحرارة، خلال فترات الليل تصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرة، إضافة إلى نشاط الرياح الذي سيبدأ بعد فترة الظهيرة، وسرعات الرياح ستكون بين الـ40 كيلومترا في الساعة و50 كيلومترا في الساعة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصًا على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة والمدن الجديدة.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية

وكشفت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وفي المساء ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار على أكثر من مكان، شارحًا أنّه مع تغير الكتل الهوائية في المناطق الموجودة بغرب البلاد مثل مطروح والسلوم، وهي فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية.