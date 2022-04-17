جمعة ينعى موفد «الأوقاف» بتنزانيا.. ويوجه بسرعة نقل الجثمان إلى مصر

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ ياسر محمد فهمي عبدالعظيم موفد وزارة الأوقاف للمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا، متوجهًا بخالص العزاء لأسرته.

وزير الأوقاف يعزي أسرة الراحل ياسر عبدالعظيم

ووجه وزير الأوقاف بسرعة التواصل مع وزارة الخارجية لسرعة نقل الجثمان على حساب وزارة الأوقاف، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة دينه ووطنه.

جمعة: أسكن الله الراحل الجنة جزاء ما قدم في خدمة دينه ووطنه

ودعا جمعة بأن «يخلف الأوقاف وأهله في الراحل خيرًا، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان».