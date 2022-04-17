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محمود مسلم

«الإداري» يقضي بترك الخصومة في دعوى وقف مسلسل الكبير أوي

كتب:

محمد عيسى
12:32 م | الأحد 17 أبريل 2022
مشهد الممرضة من مسلسل الكبير أوي

مشهد الممرضة من مسلسل الكبير أوي

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من الدكتورة كوثر محمود محمود، بصفتها النقيب العام للتمريض المصري، والتي طالبت فيها بوقف مسلسل الكبير أوي، المذاع عبر قناه ON E لما اعتبرته إساءة للممرضة المصرية، وحضر محام المدعية بجلسة اليوم وترك الخصومة في الدعوي، حيث اختصمت الدعوى، وزيرة الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، بصفاتهم.

النقابة العامة للتمريض

وقالت كوثر في دعواها، إنّه كما هو سابق عهدها دائما وما سيلحق بالعهد، تؤدي النقابة العامة للتمريض المصري واجبها النقابي والخدمي، الذي يهدف لرفعة الممرضة والممرض المصري، والزود والدفاع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من أي جرم أو تشهير أو إساءة لنفس الصغير قبل الكبير، من أعضاء هيئة التمريض المصري، ومجمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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