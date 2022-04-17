نهار رمضان عندهم 20 ساعة.. دار الإفتاء توضح كيف يصوم أهل هذه البلاد

رد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نصه «كيفية صيام أهل البلاد التي يطول فيها النهار لما يقارب الـ20 ساعة؟»، مؤكدًا أن المفتى به في هذه الحالة أن النهار في حال زاد عن 18 ساعة فإن الأخوة الصائمين يبدأون من فجرهم ثم يحسبون مدة تساوي نهار مكة في ذلك اليوم، فإذا انتهت هذه المدة افطروا حتى وإن كانت الشمس طالعة.

وسام: التكليف دائما لعموم الناس

وأضاف «وسام» خلال فيديو جديد نشرته صفحة «دار الإفتاء المصرية»، عبر فيس بوك، أن الله عندما كلف كان تكليفه بالمقدور، «التكليف دائما يكون عمومه لعموم الناس في الصور المنتشرة، فإذا كانت هناك صورا نادرة كتلك الحالة وكان الصوم فيها يؤدى إلى الضرر إذا زاد الصيام عن 18 ساعة فربما يؤدى للضرر، وكثير من الناس لا يتحملون هذا».

وسام: العودة إلى الأمور العادية أو المستقرة بنهار أهل مكة

وأوضح أنه يجب في مثل تلك الحالات العودة إلى الأمور العادية أو المستقرة وهو نهار أهل مكة، «الفجر لو الساعة 3 عندهم فيحسب ويشوف نهار أهل مكة في ذلك اليوم كم ساعة ويحسبها عنده هو مدة تساوي أهل مكة ثم يفطر».