ورشة عمل بـ«مياه أسيوط» لدراسة مأمونية تداول الصرف الصحي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لدراسة مأمونية تداول الحمأة لحماية الصحة العامة والبيئة، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبحضور رئيس قطاع المعامل ومدير الإدارة العامة للجودة ومدير إدارة سلامة ومأمونية المياه، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنظيمي لحماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية والري، وشرطة المسطحات المائية ووزارة التنمية المحلية، وجهاز حماية النيل.

تقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي

وصرح «درة»، بأن الورشة هدفت إلى أهمية التطبيق الكامل لمأمونية تداول الصرف الصحي باعتبارها منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة كمنتج للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

الحفاظ على الصحة العامة

وأضاف رئيس الشركة، أن خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي تأتي في إطار توجيهات القيادات السياسية والشركة القابضة للمياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مناقشة بدء برنامج تحسين مياه الشرب

ياتى ذلك لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بمحافظة أسيوط، والتنسيق مع عدد من القيادات للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف من المهندسين المختصين على تنفيذ مشروعات المياه.