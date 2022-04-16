«مياه أسيوط» تعلن مسابقة فنية رمضانية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة، عن تنظيم ‏المسابقة الرمضانية الكبرى، في مجالات فنية مختلفة، تحت شعار ترشيد استهلاك المياه «رمضان كريم بيجعنا»، عبر الصفحة الرسمية للشركة، لاستقبال الإبداعات الفنية المصممة من فيديوهات ورسومات وإنفو جرافات، عن ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات المياه والصرف الصحي.

فيديوهات هادفة للحفاظ على المياه وحسن استخدام شبكات الصرف الصحي

وأشارت الشركة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه سيتم إجراء المسابقة خلال شهر رمضان، تشجيعا للمشاركين على أهمية الحفاظ على المياه، وحثهم على ترشيد استهلاكها، واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يليق بها من خلال المشاركة برسومات فنية، أو تصميمات، أو عمل فيديوهات هادفة إلى الحفاظ على المياه، وحسن استخدام شبكات الصرف الصحي، والآثار المترتبة على إلقاء المخلفات الصلبة في شبكات الصرف الصحي.

نشر الوعي المائي في مجالات مختلفة

وقالت إن الهدف من إجراء المسابقة الرمضانية، نشر الوعي المائي في مجالات مختلفة، وتوعيتهم بأهمية ادخار كل قطرة مياه، واستخدامها فيما تستحق، مشيرة إلى أن المسابقة يتم تنفيذها على ثلاث مستويات في مسابقة الفيديو والمونتاج، وثلاث مستويات أخرى في مسابقة الرسم، وثلاث مستويات أخرى في مسابقة التصميمات الفنية، بالإضافة إلى مسابقة اللقاءات الصحفية، التي يقوم بها الفريق التوعوي مع المواطنين في الشارع ويقدم لهم الهدايا العينية،

آخر موعد لاستقبال أعمال المشاركين في المسابقة الرمضانية

وحددت الشركة، أن آخر موعد لاستقبال أعمال المشاركين يوم الخميس الموافق 20 من شهر رمضان الجاري، والموافق 21 من شهر أبريل الجاري 2022.