جهود مكثفة من «المرور» لرفع آثار انقلاب سيارة محملة بخزان مياه أعلى محور صفط

يواصل رجال الإدارة العامة للمرور جهودهم لرفع آثار حادث انقلاب سيارة بخزان مياه تابعة لشركة مياه الجيزة على محور صفط اللبن الذي وقع صباح اليوم، وتسبب في حالة من الشلل المروري أعلى المحور وسط جهود من رجال المرور لتسيير حركة المرور بواسطة فتح حارة مرورية لمرور السيارات تباعًا.

بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بإبلاغ الأهالي عن انقلاب سيارة بخزان مياه أعلى محور صفط اللبن، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتمت المعانية المبدئية التي كشفت أنَّ السيارة انقلبت على جانبها بعد انعطاف السائق بشكل مفاجئ في أثناء القيادة ما تسبب في فقدانه السيطرة على توجيه السيارة وانقلابها على أحد جانبيها.

تلفيات بالسيارة وتسرب السوائل

وتسبب انقلاب السيارة في حدوث تلفيات كبيرة بها وأيضًا بخزان المياه المدمج بها وتسرب المياه لمسافة طويلة على محور صفط اللبن، وإصابة طفيفة لقائد السيارة الذي أصيب بكدمات وسحجات بسيطة بسبب انقلاب السيارة.

واستدعت الإدارة العامة للمرور سيارة إسعاف وأيضًا استعانت بالأوناش والمعدات الحديثة لرفع السيارة المقلوبة وآثار الحادث عن المحور لإعادة حركة المرور مرة أخرى، بعد حدوث كثافات مرورية كبيرة على الكوبري وفتح حارة واحدة فقط لمرور السيارات من جانب مكان الحادث.