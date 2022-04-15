رئيس مياه سوهاج يشارك العاملين الإفطار والسحور ويتفقد المحطات

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه المنشاة السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم، وتغذي مركز المنشاة وقراها بمحافظة سوهاج.

محطات تفقدها رئيس «مياه سوهاج»

كما تفقد رئيس شركة مياه سوهاج، محطة مياه نيدة السطحية التي تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب يوميا، وتغذي مدينة أخميم وقراها ومدينة ناصر وبعض قرى مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، كما تفقد محطة مياه ناصر النقالي بمدينة سوهاج ومحطة مياه جزيرة محروس بأخميم ومحطة رفع صرف صحي المساعدة بمدينة سوهاج.

التأكد من سلامة المحطات وعملها 24 ساعة خلال رمضان

وشدد رئيس مياه سوهاج أثناء زيارته على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه، كما شدد على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة، والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

رئيس شركة المياه يشارك العاملين الإفطار والسحور

شارك رئيس مياه سوهاج العاملين بالمحطات الإفطار والسحور في لفتة تقديرية لمجهودات العاملين وانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين في جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة، وذلك تنفيذا لآلية عدم قطع المياه عن أي من المناطق بمحافظة سوهاج خلال شهر رمضان.