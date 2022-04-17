السجن المؤبد لـ محمود عزت في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».

نص أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أنَّ النيابة وجهت للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع «هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، في عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، الاتفاق على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

اتهامات وجهتها النيابة لـ محمود عزت

وفي أوراق القضية التي تحمل رقم 56460 لسنة 2013، وجهت النيابة العامة للمتهم محمود عزت، وآخرين سبق الحكم عليهم بالتخابر، والمتهمين 31 حتى المتهم 34، أنهم قد تعاونوا معهم لتنفيذ أعمال تخريب وإرهاب داخل البلاد ونشر الفوضى وأعمال العنف داخل المؤسسات والهيئات وترهيب المواطنين بهدف إسقاط الدولة المصرية ولتحقيق ذلك فتحوا قنوات أجنبية لمساعدتهم في مهمتهم.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين، تحالفهم مع جماعة إرهابية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك الغرض خصيصًا وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي «وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي».

وذكر أمر الإحالة أنَّ المتهم محمود عزت، تخابر لصالح منظمة إرهابية دولية مقرها خارج البلاد. وأصدرَت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، حكمها بالسجن المؤبد لـ20 متهمًا، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين، لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.