الكهرباء: القيادة السياسية وجّهت بإظهار التقدم الذي تشهده مصر في COP27

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا تنسيقيا موسعا بمقر الوزراة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، واستمرار التنسيق بين الأطراف المعنية للتحضير للمؤتمر، وذلك لبحث الخطوات والإجراءات المتصلة بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ السياحية، خلال فعاليات المؤتمر، وذلك بحضور عدد من المستثمرين في الطاقات المتجددة.

النقل الأخضر المستدام

في بداية اللقاء، أكد وزير الكهرباء، أنّ القيادة السياسية وجّهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في جميع المجالات، ومنها النقل الأخضر المستدام، والتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة، والتوسع في استخدامات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة ونقاط الشحن المتفرقة والموزعة على مستوى الجمهورية بصفة عامة، خاصة في شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها، لتعكس اهتمام مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، خاصة مع اعتبار أنّ الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها.

خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعي

وأكد المحافظ، التنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين العاملين في مجال الطاقات المتجددة، والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية «الأتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية»، وجهود الدولة لدعم التوسع في إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة في المدن الخضراء الذكية، وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص، والإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة، وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية.

ومن جانبه، لفت وزير الكهرباء، إلى استعداد الوزارة لإمكاناتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام، من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات، وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية، والعمل على وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية، وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية، إضافة إلى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات، وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

شرم الشيخ خضراء

وأضاف الدكتور شاكر، أنّ مصر ستقدم رسالة مهمة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق «شرم الشيخ خضراء»، من خلال محاور مختلفة، ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام، كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتصنيع أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالكهرباء.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أنّ مدينة شرم الشيخ هي أيقونة السلام، فضلا عن أنّه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحويلها إلى مدينة خضراء، بناء على توجيهات القيادة السياسية، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، كما تضع المحافظة جميع إمكاناتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر العالمي.

وخلال اللقاء، عرض المستثمرون اهتمامهم وتطلعهم للمشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمر، والاستعداد الكامل لبذل كل المجهودات للتوسع في الطاقة النظيفة والتوسع في الخلايا الشمسية أعلى أسطح الفنادق والمباني، وإنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية الموزعة في الفنادق ومحطات البنزين.