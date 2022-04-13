رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. خلص كل طلباتك من البيت

على مدار الساعات القليلة الماضية ازداد البحث عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، الذي يتيح الفرصة للمواطنين لإجراء العديد من الخدمات إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لشركة الكهرباء، مثل تسجيل قراءة العداد ودفع الفواتير وتركيب عداد بدل فاقد، ويزداد البحث عن رابط المنصة بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون والمتابعون بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والخدمات التي تقدمها المنصة، وجاءت كالتالي:

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- يقوم المواطن الراغب في إجراء أي من خدمات الكهرباء إلكترونيا، بالدخول إلى رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــــــــــــــا.

- يختار المستخدم الخدمة التي يرغب في تنفيذها، ثم يقوم بالضغط عليها.

- ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات التي تطلب منه، وفق طبيعة الخدمة التي يرغب في تنفيذها إلكترونيا.

خدمات تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وتوفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الكثير من الخدمات التي يهتم بها المواطنون، وتتمثل في التالي:

- إصدار شهادة بيانات تعاقد.

- إصدار شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع الفواتير.

- تحويل طلب الممارسات إلى العدادات الكودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- تقديم طلب برفع عداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- تقديم طلب فحص عداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- حساب فاتورة الكهرباء.

- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد.

- التنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة عداد الكهرباء.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- تقديم طلب جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بي.

- توصيل كهرباء للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي مؤقت.

- الشكاوى والأعطال والإبلاغ عن السرقات.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.