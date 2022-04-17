حكم الصبر على المصائب.. صِل قلبك بالله واملأ نفسك بالرضا

تناولت دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حكم الصبر على الشدائد، حيث أكدت في موشن فيديو، أنّ الشدائد والمصائب هي أقدار من الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه خطيئة»، ولكنّ المحن تخفي المنح من رب العالمين، حيث قال تعالي «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ».

حكم الصبر على المصائب

وفيما يخص حكم الصبر على المصائب، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ هذا المسلك يساعد المسلم على الثبات، وينأى به عن الهلع الذي يفاقم الأزمات، كما أنّ الصبر على البلاء يربط قلب الإنسان بربه، ويجعله لا يقطع أمله به في رفع البلاء في الدنيا، وإجذال الثواب في الآخرة.

وأضافت دار الإفتاء، أنّ الأجر على الصبر يكون بشرط أن يكون قلب العبد موصلا بالله تعالي، ولسان العبد يلهج بذكر الله تعالي، والرضا يملأ نفسه ما اتخذ الحيطة والحذر التي هي من صميم الإسلام وتعاليمه.

دعاء المصائب

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت المصائب هذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، ويقول أيضا: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».