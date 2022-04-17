دعاء الستر والفرج.. اللهم نجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم

دعاء الستر والفرج، من الأدعية التي تستحوذ على نصيب كبير في عمليات البحث المكثفة عبر المحركات، خاصة ونحن نعيش في أجواء روحانية يقبل الله فيها الدعاء من العباد وهم صائمين، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ» رواه الترمذي وصححه الألباني.

دعاء الستر والفرج

وبشأن دعاء الستر والفرج، فإنّ ستر عورة العبد وعدم فضحه من الأمور المهمة التي حثنا عليها الدين الإسلامي، لقول رسولنا الكريم، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلَّم: «إنَّ الله حَيِيٌّ سِتِّير، يُحب الحياء والستر»، وأقرَّ الإسلامُ بهذا الخلق الكريم، وحضَّ وكافأ عليه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «ومَن سَتَرَ مُسلمًا في الدُّنيا، ستره الله في الدُّنيا والآخرة»، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» فهذا توجيه نبوي بأنّ من ستر مسلما، نال ستر الله يوم القيامة؛ فهي إذن كالمعاملة بالمثل، مثلما تفعل بالآخرين، يُفعل بك ليس في يوم القيامة فحسب، بل في الدنيا قبل الآخرة، يقول المصطفى- صلى الله عليه وسلم: «ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته»، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».

أدعية الستر والفرج

وتستعرض السطور التالية بعض أدعية الستر، ويمكن ترديد بعض الأدعية ومنها: «اللهم أنت الرءوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني من عبادك الصالحين، وأن تجيرني من النار برحمتك».

ويمكن ترديد دعاء الستر والفرج: اللهم إنّي أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربِ من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجآت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر.

ويمكن الاستعانة بأدعية الستر، ومنها: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.