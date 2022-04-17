حاتم صلاح: باروكة «نفادي» في مسلسل الكبير أوي حولته لشخصية مميزة

قال الفنان حاتم صلاح، صاحب شخصية «نفادي» في مسلسل الكبير أوي 6، إن كثير من متابعي المسلسل في نسخه الماضية، كانوا يعلمون جيدًا أنه جاري تصوير الجزء السادس منه لعرضه في شهر رمضان الجاري، غير أن الغموض الذي أحيط بالمسلسل؛ ساهم في إخفاء الكثير من المعلومات حول شكل الجزء الجديد.

صلاح: بحاول أفصل من اللهجة الصعيدي في مسلسل فاتن أمل حربي

وأضاف «صلاح» خلال مداخله في برنامج «اللمة تحلى»، ويقدمه رشدي سيد، عبر راديو «شعبي إف إم»: «كنت عارف أن الناس مستنية مسلسل الكبير أوي ومكنتش أعرف أنا هعمل إيه، وكنت بحاول أفصل من اللهجة الصعيدي بتاعتي في مسلسل فاتن أمل حربي».

صلاح: ظهرت مع أحمد مكي في مسرحية حزلقوم

وأوضح «صلاح»، أنه ظهر مع الفنان أحمد مكي من قبل خلال عرض مسرحيته «حزلقوم»، التي عرضها في المملكة العربية السعودية: «لما جينا نعرض في مصر حصلت أزمة انتشار فيروس كورونا، وفريق عمل حزلقوم كله اتوزع على مسلسل الكبير أوي».

وأكد أنه وقبل البدء بالظهور في العمل الدرامي، لم يكن يعلم مهام عمله أو الدور الذي سيظهر فيه، لافتا: «الكواليس كانت لطيفة وفريق العمل كله بيضحك طول الوقت، وعلاقتي بأستاذ أحمد عبارة عن (ميمز) على واتساب»، مستطردًا: «كل ما أشوف حاجة بتضحك أبعتها له وهو يبعتلي، وكنت بحاول أحافظ ومنطقش صعيدي في مسلسل فاتن أمل حربي بعد تأثري بلهجة نفادي».

وعن الشعر المستعار الذي ارتداه في مسلسل الكبير أوي، قال إن باروكة نفادي جعلت منه شخصية مختلفة، خاصة وأنه ظهر في العمل باعتباره يفهم في كل شئ وهو في الحقيقة عكس ذلك.