مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 15.. جوني يقرر أن يصبح أنفلونسر وينتج فيديوهات

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6 بنشوب خناقة بين الكبير ومربوحة لمشاهدتها لليوتيوب وخوفه عليها من أن تتعمق بداخله.

وتستغيث مربوحة بجوني، وتهرول لغرفته وتحكمه ليكتشف أنها تتابع إحدى مشاهير السوشيال ميديا التي تعد الطعام من داخل غرفة النوم لكسب الأموال، لتستحوذ الفكرة على جوني الذي يتصل بهجرس ويطلب لقاءه ليخبره أنه يفكر بأن يصبح «بلوجر» ويصنع فيديوهات هادفة تتحدث عن الحب والسلام، ويفكر في الاستعانة بشخصيات غير حقيقية لصناعة محتوى يستحوذ على تعاطف المشاهدين.

ويبدأ بالفعل جوني بالاستعانة بحالات مفبركة ويقوم بدفع الأموال لها لجذب نسب مشاهدات عالية منها انتشال «مجذوب» من الشارع وتنظيفة وتبديل حالة بتنظيف ملابسه وقص شعره وتسليمه لأهله، الذين يخبرون جوني أنهم لم يشاهدوه منذ 20 عام، لنتهي أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6.

غياب حزلقوم وأولاد الكبير عن الحلقة 15

ولم يظهر خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي كل من حزلقوم ونجله وكذلك نجلا الكبير أوي، واقتصرت الحلقة على الكبير وجوني ومربوحة وهجرس فقط. وبناء على إهتمام «الوطن» بما يبحث عنه المتابعين والقراء والمشاهدين للدراما بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 16 والقنوات الناقلة، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة احمد مكي الحلقة 16 والقنوات الناقلة

ويتزامن عرض مسلسل الكبير أوي 6 مع توقيت الإفطار، إذ يتمّ إذاعة الحلقة الجديدة على قناة ON E في تمام الساعة 6:20 مساءً، بينما يتمّ إعادته مرة أخرى في تمام الساعة 1:50 صباحًا على نفس القناة، فيما تأتي الإعادة الثانية له في اليوم التالي في تمام الساعة 2 ظهرًا.

تردد قناة ON E

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11861.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- تصحيح الخطأ: 6 / 5.

- الجودة: HD.