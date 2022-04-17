بعد مرور 15 حلقة، من مسلسل الكبير أوي 6، حقق المسلسل نجاحا كبيرا بين المشاهدين، إذ جذب الكثيرين بسبب الأحدث المتلاحقة في المزاريطة، إضافة إلى استمرار تألق الفنانة رحمة أحمد زوجة الكبير أوي في دور مربوحة، وذلك منذ بداية ظهورها، في أحداث المسلسل، لذا يبحث العديد عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 16 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 16

زادت أحداث الموسم 6 من مسلسل الكبير أوي إثارة وتشويقا بعد، بعد أن ناقشت أحداث المسلسل موضوع التنمر، و«إنفلونسر»، وهي من الموضوعات الاجتماعية التي أصبحت تهم شريحة كبير من المواطنين، وخصوصا رواد السوشيال ميديا، حيث يستعين جوني شقيق الكبير أوي بصديقة هجرس من أجل مساعدته لتنفيذ فكرته ليصبح «إنفلونسر»، على السوشيال ميديا؛ ليكون هناك المزيد من الأحداث خلال الحلقة 16 من الكبير أوي 6 التي سُتعرض مساء اليوم حصريا على قنوات ON E.

وتقدم «الوطن» فى هذا التقرير، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 16 والقنوات الناقلة، حيث تعرض حصريًا من خلال قنوات ON E، 3 مرات يوميا، العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً، بعد أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية في الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي 6 مشاهدة أحداث الحلقة 16، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD