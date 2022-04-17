قلق بالأهلي من استمرار غياب علي معلول في مباراة العودة أمام الرجاء

حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد إعلان الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة، تفاصيل إصابة علي معلول، وموقفه من المشاركة أمام الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن أن علي معلول بات مهددًا بالغياب عن مباراة العودة أمام الرجاء، بسبب شكواه من إصابة في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر: «علي معلول اشتكى من إصابة في العضلة الضامة خلال مران الفريق الخميس الماضي، والجهاز الفني فضل إراحة اللاعب وخضوعه للأشعة، التي أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة».

وتابع: «جرى حقن علي معلول بالبلازما، واللاعب يخضع لجلسات متواصلة ومكثفة في محاولة لتجهيزه لمباراة العودة أمام الرجاء، رغم صعوبة الأمر».

مزيد من التفاصيل هنا