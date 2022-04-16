القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في إطار مباراة ذهاب الدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا من عام 2022، إذ ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تلك المباراة والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت الموافق 16 أبريل، في تمام الساعة 10 مساء على ملعب ستاد القاهرة الكبرى، ما جعل الراغبين في مشاهدة المباراة يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم لمشاهدتها في المنزل، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب للمقهى لمشاهدة المباراة.

واهتمامًا بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء، والتي جاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

وفقا لقوانين الفيفا، والتي تتيح البث الأرضي الخاص بالدولة التي يتم لعب المباراة على أرضها، فمن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر قناة On Time Sports الخاصة بالبث الأرضي.

وتحرص دائما مجموعة قنوات «beIN SPORTS» على الحصول على حقوق بث مباريات جميع البطولات الدولية، ما يجعلها تبث مباراة الأهلي والرجاء اليوم السبت، وحتى يتمكن الراغبون في مشاهدة مباريات البطولات المختلفة يمكنهم الاشتراك في مجموعة «beIN SPORTS»، وجاءت الأسعار كالتالي:

- باقة سوا: يصل سعرها إلى 110 جنيهات شهريًا.

- باقة انطلاقة: يصل سعرها إلى 165 جنيهًا.

- باقة قمة: ويصل سعرها إلى 430 جنيهًا.

- باقة سبورت: يصل سعرها إلى 167 جنيهًا.

- باقة بريميوم: يصل سعرها إلى 200 جنيه.

- باقة بيسك: يصل سعرها إلى 67 جنيهًا.

- باقة تميز: يصل سعرها إلى 230 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مباراة الإياب لتكون في المغرب على ملعب «ستاد مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء بالمغرب، لتكون يوم 22 من شهر إبريل الجاري.