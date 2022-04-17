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«التجارة» تنفي إصدار أي قرار لوقف الاستيراد من الشركات السعودية

كتب:

صالح ابراهيم
03:12 م | الأحد 17 أبريل 2022
وزيرة التجارة

وزيرة التجارة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، تشهد تطورًا ملحوظًا، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

المتحدث الرسمي: لم يصدر قرار بمنع تصدير منتجات سعودية لمصر

ونفى المتحدث الرسمي، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية الى السوق المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة  أو المصدرة للسوق المصرية.

وفى هذا الإطار لفت إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية، وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية.

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