طلاب كلية التجارة بجامعة سوهاج ينظمون زيارة للمجمع الصناعي في جرجا

قام فريق التميز الطلابي بإدارة الجودة، وطلاب «من أجل مصر» بكلية التجارة بجامعة سوهاج، بزيارة إلى المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، في إطار التعاون بين محافظة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وجامعة سوهاج في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مهدي وكيل كلية التجارة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور مروان جابر مدير إدارة الجودة بالكلية، وأسامة عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، وأحمد رشدي ممثل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج.

خطة الزيارة داخل مجمع جرجا الصناعي

من جانبه، قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سوهاج، إنه تم إعداد خطة زيارات للمجمع الصناعي غرب جرجا، ورؤية مشروعات الشباب، وكذلك زيارة مقر فرع الجهاز بسوهاج، للتعرف على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الفرع، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتي تتم بالتنسيق والتعاون الدائم، في إطار بروتوكول التعاون بين الجهاز وجامعة سوهاج في مجال ريادة الأعمال.

مركز نور البصيرة يقيم مسابقات دينية وثقافية

وفي سياق آخر، أعلن مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، عن عقد مسابقتين ثقافية ودينية يوم 13 أبريل الجاري، للطلاب المنتسبين للمركز من ذوي الإعاقة، من خارج وداخل جامعة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن تلك المسابقات تنمي روح التنافس بين المتسابقين وتصقل خبراتهم ومعلوماتهم.

بينما قال الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز بصيرة، إن المسابقات الدينية تتضمن حفظ القرآن الكريم والتي تجرى على 6 مستويات، مضيفاً أن المسابقة الثقافية تتضمن المعلومات العامة في العديد من المجالات المختلفة، لافتاً أن الإجابة على الأسئلة يستغرق زمن محدد «30 ثانية» لكل سؤال، ويتم تحديد الفائزين بناءً على احتساب أكبر عدد من الإجابات الصحيحة، وذلك عن طريق لجنة تحكيم متخصصة من كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية.

جوائز مالية وتنظيم إفطار جماعي

وأوضح «الصوينع» أنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، وتنظيم إفطار جماعي لجميع المشاركين في المسابقات وتسليمهم جوائز مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف جنيه.