دعاء المظلوم على الظالم.. «لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

دعاء المظلوم على الظالم من الأمور التي يبحث عنها البعض، حيث إن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد لربه قال تعالي «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء وقد قال عنها رسول الله «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».

دعاء المظلوم على الظالم

وأوضح الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أن دعاء المظلوم على الظالم من الأمور التي يهتز لها عرش الرحمن، ويقبلها الله، ومن الأدعية التي يدعي بها المظلوم «اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي».

دعاء المظلوم

وأضاف الداعية أحمد صبري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من دعاء المظلوم على الظالم أن يقول «اللهم إني أعوذ بك من عين حاسده قاطعة للرزق ومن ناس لا تخاف من الظلم واسألك أن تبعدهم عنا»، ويقول «اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم».

حسبي الله ونعم الوكيل

وأشار «صبري»، إلي أن الله يستجيب لدعوة المظلوم وإن كان كافراً، ومن الأدعية التي يدعو بها المظلوم: دعاء المظلوم على الظالم «حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادتك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني»، ويقول ايضاً «يا رب انصر الحق واقر العدل وجرعهم من نفس كأس الظلم الذي جرعونا منه اللهم اخذلهم خذلانًا مبينًا».