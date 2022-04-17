محافظ المنيا يوجه بتوفير سماعات لـ4 أشقاء وكرسي متحرك لطفل من ذوي الهمم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سباقة في مواجهة العديد من التحديات، ومنها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تعمل المحافظة على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لدعم المواطنين وتخفيف الأزمة الاقتصادية عليهم من خلال خطة متكاملة في شهر رمضان المعظم.

وتضمنت الخطة تنفيذ 11 معرضًا من أهلا رمضان، إلى جانب توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية كراتين، ضمن قوافل «وصل الخير» التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، وكذلك 36 طن لحوم من وزارة الأوقاف، تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصولها لمستحقيها.

إيجاد حلول لكافة مشكلات المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين، بحضور رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والتأمين الصحي، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، وممثلي مؤسسة مصر الخير والأورمان ورسالة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ورسالة، لإعادة بناء منزل لأحد المواطنين وتجهيزه بالأثاث اللازم، كما وجه بإعادة فحص ودراسة عدد من الحالات لتكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم.

كما كلف «القاضي»، وكيلي «الصحة» و«التضامن الاجتماعي»، بالتنسيق مع التأمين الصحي لتوفير 4 سماعات لـ4 أشقاء يعانون من مشاكل في السمع، وكذلك التنسيق مع جمعية رسالة لإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالقوقعة لأحد الحالات، التي تم تركيبها منذ أشهر قليلة.

توفير الدعم اللازم للحالات الإنسانية

وسلم المحافظ خلال اللقاء كرسي متحرك لأحد الأطفال من ذوي الهمم، ووجه بدراسة حالة الأسرة وتوفير الدعم اللازم لها، كما وجه رؤساء المراكز والمدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لها، وصرف كراتين مواد غذائية لتلك الحالات.