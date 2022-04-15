محافظ المنيا يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة: جودة وتسليم في الموعد

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للتأكد من الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد، ودفع عجلة العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وأجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بقرى، البرشا، ودير البرشا، ودير أبو حنس، بمركز ملوي، بحضور أحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة، ومحمد عبد الغني نائب رئيس المركز، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة المؤشرات على أرض الواقع من خلال المرور الميداني على جميع مواقع حياة كريمة بالمحافظة.

محطة معالجة على مساحة 45 ألف متر مربع لخدمة 4 قرى

شملت الجولة تفقد أعمال شبكات الصرف الصحي بقرية البرشا للتأكد من انتظام العمل بها، ومجمع خدمات قرية دير البرشا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس، والمحدد لها مساحة 45 ألف متر مربع، لتخدم 4 قرى، هي «البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة»، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً.

إدراج 102 قرية في مركزي سمالوط وبني مزار

قال نائب محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع من، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً الى أنه هناك تنسيقًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع كافة الجهات المعنية، والجهات المنوط بها تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، مؤكدًا توحيد الجهود لسرعة إنجاز الأعمال طبقا لمعايير الجودة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

ووجه نائب المحافظ بإزالة حالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية دير أبو حنس، مشدد على تكثيف حملات الإزالة، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.