محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالقرى

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ والمعوقات إن وجدت لإيجاد الحلول المناسبة لها للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، وللانتهاء منها ودخولها الخدمة.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وممثلي جهاز التعمير، ومهندسي دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وضع تصورات وحلول للمعوقات

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف كافة القطاعات الشريكة، واستمع المحافظ إلى جهات التنفيذ وتعرف على نسب تنفيذ الأعمال، كما تأكد المحافظ من تلافى الملاحظات التي تم مناقشتها في الاجتماعات السابقة، واستمع إلى ملاحظات مهندسي دار الهندسة ومناقشتها مع جهاز التنفيذ لتلافيها ووضع تصورات للحلول على الفور، موجها رؤساء المدن بمتابعة جميع النقاط والملاحظات التي عرضتها دار الهندسة.

الانتهاء من المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة

أكد محافظ المنيا، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي تلافى أي ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة، وذلك للتأكد من الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، ودفع عجلة العمل، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، حيث أجري "أبو زيد" جولة تفقدية بقري: البرشا، ودير البرشا، ودير أبو حنس.