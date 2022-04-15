سقوط عمود إنارة على منزل في المنيا بدون خسائر بشرية

سقط عمود إنارة على منزل ريفي أثناء خروج المصلين من مسجد الحميلي عقب انتهاء صلاة التراويح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الحميلي دون إصابات بشرية.

فصل التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة

وتفاجأ عدد من أهالي القرية بسقوط عمود الإنارة أثناء خروجهم من مسجد الحميلي بقرية زهرة عقب انتهاء صلاة التراويح، مما أثار حالة من الخوف خاصة في ظل وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون أثناء سقوط العمود دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

وجرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لحين رفع العمود من واجهة المنزل الذي سقط عليه، وجرى غلق الشارع حفاظا على حياة المارة، وتجمع عدد كبير من الأهالي وقاموا باستدعاء فني الكهرباء لإعادة التيار بعد انقطاعه لمدة تجاوزت النصف ساعة، كما نجحوا في رفع العمود.

فحص جميع أعمدة الإنارة المتهالكة

وقال سكان المنطقة إن العمود سقط فجأة على منزل غير مأهول بالسكان بسبب تآكله من الأسفل، وعدم وجود قاعدة أسمنتية تضمن ثباته في الأرض، مؤكدين أن العناية الإلهية أنقذت الأطفال الذين كانوا يلعبون بجوار عمود الإنارة أثناء سقوطه.

وطالب أهالي منطقة الحميلي الوحدة المحلية بقرية البرجاية، بفحص جميع أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بالقرية وتغيير التالف والمتهالك منها، وعمل قواعد خرسانية جديدة لبعض الأعمدة التي تآكلت من الأسفل حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى.