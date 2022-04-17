حسام عبدالغفار: لا صحة لنقص الأدوية أو المستلزمات بالمستشفيات الجامعية

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول تحريك أسعار الدواء في السوق المصري.

«الصحة» تنفي وجود أي نقص في الأدوية

ونفى الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمتحدث باسم وزارة الصحة أن يكون هناك أي نقص في الأدوية أو المستلزمات في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أن هناك مخزونًا آمنًا من هذه الأدوية.

برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن تحريك أسعار الأدوية

كانت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، أثارت في طلب إحاطة قدمته لمجلس النواب، تأثير تحريك سعر الصرف على أسعار الدواء ووجود نقص يصل لـ1200 نوع دواء، منها أدوية شلل رعاش.

هيئة الدواء تؤكد تحريك أسعار الدواء

وأكد محمد الدمرداش، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، إنه بالفعل جرى تحريك سعر الصرف إثر على المادة الخام والأدوية المستوردة، ولكن عددها قليل جدًا، لافتًا إلى وجود حملات تفتيشية ورقابة على سوق الدواء.

حاتم: 15% من الأدوية الموجودة في السوق المصري مستوردة

من جانبه، أكد الدكتور شرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن 85% من الأدوية الموجودة في مصر مصنعة محليًا، ونسبة 15% مستورد، وبلا شك سيكون هناك زيادة في بعضها، كما أن المادة الخام مستوردة، لافتا إلى وجود بدائل في حالة الضرورة.

في السياق، قال الدكتور حازم الفيل ممثل وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي نقص لا في أدوية ولا مستلزمات بمستشفيات وزارة الصحة، بينما طالب الدكتور محمود أبوالخير وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، من هيئة الدواء حصر الأدوية التي جرى تحريك اسعارها الفترة الأخيرة.