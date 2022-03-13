الحكومة تنفي نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات: المخزون آمن

نفت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والجامعية على مستوى الجمهورية، وشددتا على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

لا صحى لوجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية «وزارة الصحة والجامعية»، وقام بالتواصل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، وأكدتا عدم وجود أي نقص.

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