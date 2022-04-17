150 غرزة وجروح قطعية.. التقرير الطبي لواقعة طفل الحلة والبوتاجاز بالسلام

ذكر التقرير الطبي الخاص بواقعة طفل السلام «عمر محمود»، البالغ من العمر 16 عامًا، والمعتدى عليه من قبل 5 أشخاص بالضرب المبرح باستخدام الأسلحة البيضاء في ثاني أيام شهر رمضان، بسبب خلافات مع والده، وقد أحدث المتهمون بالمجني عليه إصابات وجروح استدعت أكثر من 150 غرزة لعلاجها، أنه بعد الكشف الطبي علي الضحية تبين وجود جرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري.

وأوضح التقرير الطبي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن جثمان المجني عليه به جرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى مع إصلاح قطع بالعصب السابع وجرح قطعي بفروة الرأس وجرح قطعي بالصدر وجرحين قطعيين بالبطن وتم خياطتهم.

تفاصيل الواقعة، ترجع فور تلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبال «عمر محمود»، يبلغ من العمر 16 عامًا، مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن 5 أشخاص اعتدوا بالضرب على المذكور ووالدته، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 150 غرزة لعلاجهًا، بسبب خلافات مع والد الطفل منذ عام.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وكشفت «ضحى» والدة المجني عليه، خلال بث مباشر مع «الوطن»، أن الواقعة كانت في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد قبل الماضي، فور مرورهما بأحد الشوارع، قام المتهمون بالاعتداء بالضرب المبرح بالأسلحة البيضاء «سنج ومطاوي»، انتهت بالشروع في قتل نجلها وإصابته بأكثر من 150 غرزة في الوجه والجسد.

مشيرةً إلى أن السبب وراء ذلك هو قيام طليقها (والد المجني عليه)، بسرقة «حلة وبوتاجاز» من منزل المتهمين، وفر هاربًا، وعلى إثر ذلك تربص المتهمون للطفل للانتقام من والده، مضيفة: «من شدة الضرب قمنا بالاختفاء داخل قهوة بالمنطقة».

وأضافت والدة الضحية لـ«الوطن»، أنه تم تحرير محضر بالواقعة الذي حمل رقم 7930 جنح السلام أول، وتمّ القبض على المتهمين وأخلت النيابة سبيلهم بعدها بـ24 ساعة، مؤكدةً أن نجلها بين الحياة والموت داخل المستشفى، مطالبة بحق نجلها ومحاكمة المتهمين بالشروع في قتل طفلها.