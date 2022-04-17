الأورمان تستهدف توزيع كراتين رمضان في 112 قرية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، نشاطا مكثفا لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه سيتم التوزيع في 112 قرية بسوهاج، وسيتم تكثيف جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن.

معايير ثابتة لتوزيع كراتين رمضان

وأوضح «شعبان» أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة، أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها، وأن تكون الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

يأتى ذلك في إطارالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

توسيع دائرة التوزيع لتصل للقرى النائية

وقال «شعبان» إن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول اليها.

توزيع 350 ألف كرتونة هذا العام

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع كراتين رمضان لهذا العام، بتوزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة، وبالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة، تحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.