الأورمان: نعمل في جميع المحافظات.. و«الحدودية» أول اهتماماتنا

أعلنت جمعية الأورمان عن استمرار توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، وبخاصة المحافظات الحدودية التي تحظى باهتمام المسئولين عن الجمعية وتقديم المساعدات لأبناء مدن ووديان التجمعات البدوية، مثل مطروح والوادي الجديد وأسوان وغيرها من المحافظات الحدودية.

«شعبان»: الجمعية تعمل في كافة أنحاء الجمهورية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، في تصريح لـ«الوطن»، أن نطاق عمل الجمعية يتضمن كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن المحافظات الحدودية تحظى باهتمام كبير من قبل الجمعية، ولها نصيب الأسد من المشروعات الخيرية نظرا لبعدها عن العاصمة، وتكون في أمس الحاجة لمثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى الكم الهائل من المشروعات التنموية التي تنظمها الأورمان بقرى ونجوع تلك المحافظات.

مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان

وقدم مدير عام جمعية الأورمان، الشكر إلى المسئولين بالمحافظات الحدودية من المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي لتسهيل عمل الجمعية، حتى يتم تقديم أفضل الخدمات للبسطاء وغير القادرين، لافتا إلى أن التكافل والتضامن من أساسيات المجتمع المصري وأن مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان، الأمر الذي يسهم في تضيق الفجوة بين طبقات المجتمع.

وأشار إلى أن مصر دائما بخير طالما هناك رجال يؤثرون العمل بكل صدق من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وأن الجمعية متواجدة في كل مكان لتنشر الخير في أنحاء مصر من حلايب وشلاتين وحتى طابا.

يذكر أن الجمعية وزعت عشرات المئات من كراتين رمضان واللحوم هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا.