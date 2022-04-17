مسابقة «حرب البيض المسلوق».. أغرب عادات وتقاليد رمضان في باكستان

استعرضت الإعلامية مي إيهاب، في حلقة اليوم من برنامجها « رمضان في العالم»، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان، على الراديو «9090»، ويتناول عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم في كل دول العالم، حلقة اليوم من باكستان، إذ ذكرت أن 95% من الشعب الباكستاني من المسلمين، لذلك نجد الاحتفالات حاضرة بقوة في شهر رمضان في تلك الدولة، فضلًا عن أن بعض المدن الباكستانية تقيم الأفراح احتفالًا بقدوم الشهر الكريم.

بعض المدن الباكستانية تقوم بالاحتفالات بشكل خاص

وأضافت «إيهاب»، أن بعض المدن الباكستانية تقوم بالاحتفالات بشكل خاص، إذ يرتدي الأطفال الذين يصومون لأول مرة ملابس العرسان «البدل»، ويتم زفهم بزفة كاملة مثل طبل ودفوف وكل شيء الذي يتم في الأفراح، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشعب الباكستاني هو أهل كرم، لذلك تقوم كل أسرة باستضافة المسحراتي الذي يقوم بإيقاظ المواطنين من أجل تناول وجبة السحور، في منزلهم لتناول معه وجبة السحور.

أغرب المسابقات هي حرب البيض المسلوق

وأوضحت الإعلامية مي إيهاب، أن الأطفال في باكستان بعد إعلان بدء شهر رمضان يقومون بالسير في الشوارع بالفوانيس ونجمة رمضان، فضلًا عن مسابقات يتم إجرائها في كل شارع، مؤكدةً أن أغرب تلك المسابقات هي حرب البيض المسلوق، والتي تعد من الطقوس الأساسية للسحور في باكستان، ويتواجد الكثيرون في المساجد من صلاة التراويح وحتى موعد السحور، ويتم التنبيه على المواطنين في المساجد باقتراب موعد السحور.